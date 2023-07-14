Момент взрыва над городом-спутником Курской АЭС попал на видео

Момент взрыва над городом-спутником Курской АЭС Курчатовым сняли на видео

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва над гордом-спутником Курской АЭС Курчатовым. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна появившаяся световая вспышка, после которой слышен мощный взрыв. Из-за громкого звука у машин начинают срабатывать сирены.

О взрыве в Курчатове Курской области стало известно в ночь на пятницу, 14 июля. Тогда, по предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших не поступало, официально власти ситуацию никак не комментировали.

В городе Курчатов находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии выходит в первую четверку электростанций России всех типов.