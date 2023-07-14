В Воронеже сообщили о мощном взрыве

Shot: в Воронеже произошел мощный взрыв, предварительно, был сбит БПЛА

В Воронеже произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, предположительно в районе совхоза «Масловский» был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На текущий момент сведений о пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. Авторы канала также опубликовали два видео. На одном из них за кадром слышен громкий звук взрыва. На другом ролике видна вспышка яркого света.

В июне в многоэтажный жилой дом в Воронеже врезался беспилотник со взрывчаткой, который сбила система противовоздушный обороны (ПВО). Сообщалось, что местные жители слышали два взрыва. Информации о пострадавших пока не поступало. Позднее факт падения дрона подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что инцидент произошел на улице Белинской.