Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже

Губернатор Гусев сообщил о падении БПЛА на улице Белинского в Воронеже

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на улице Белинского в Воронеже. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА», — заявил Гусев, уточнив, что на месте случившегося работают спецслужбы.

По информации губернатора, в результате случившегося два человека получили ранения им оказывают медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник со взрывчаткой сбила система противовоздушный обороны. По данным канала, упавший дрон врезался в жилой дом.

