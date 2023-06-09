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10:40, 9 июня 2023Россия

Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже

Губернатор Гусев сообщил о падении БПЛА на улице Белинского в Воронеже

Фото: Telegram-канал Baza

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на улице Белинского в Воронеже. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА», — заявил Гусев, уточнив, что на месте случившегося работают спецслужбы.

По информации губернатора, в результате случившегося два человека получили ранения им оказывают медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник со взрывчаткой сбила система противовоздушный обороны. По данным канала, упавший дрон врезался в жилой дом.

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    Варвара Родикова
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