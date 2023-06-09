Сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в российском регионе

Shot: в Воронеже сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом, прозвучали взрывы

Беспилотник со взрывчаткой, который сбила система противовоздушный обороны (ПВО), врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом, местные жители слышали два взрыва. Информации о пострадавших пока не поступало.

Впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил факт падения дрона, уточнив, что это произошло на улице Белинской.

В январе на подлете к Воронежу сбили малогабаритный беспилотный летательный аппарат. Устройство запустили с территории Украины, его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны.