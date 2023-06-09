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10:42, 9 июня 2023Россия

Стало известно о двух раненных при атаке беспилотника на жилой дом в Воронеже

Гусев: два человека, предварительно, получили ранения при атаке БПЛА на дом в Воронеже

Фото: Telegram-канал SHOT

Два человека, предварительно, получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Как стало известно губернатору, сейчас пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

До этого Гусев заявил о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. Губернатор заверил, что к месту были направлены работники экстренных служб.

О происшествии в российском городе стало известно 9 июня. По информации Telegram-канала Shot, в Воронеже сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом.

Местные жители слышали два взрыва.

В январе сообщалось, что на подлете к Воронежу сбили малогабаритный дрон.

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    Анна Щербакова
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