В Севастополе рассказали об отражении атаки беспилотников

Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе силами флота сбили два беспилотника

Российские войска отразили атаку беспилотников в Севастополе, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сбили два дрона и обезвредили другие. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказал глава Севастополя. Объекты в городе не пострадали.

Ранее Развожаев заявил, что громкие звуки, о которых сообщали жители города, являются результатом тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которые флот проводил на Северном молу.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.