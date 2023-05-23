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12:56, 23 мая 2023Россия

Жителей крымского города предупредили о возможных громких звуках

Власти Евпатории предупредили жителей о возможных громких звуках из-за учений

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вероятные громкие звуки, которые могут услышать жители Евпатории, являются результатом учений силовых структур. Об этом заявила глава городской администрации Елена Демидова в своем Telegram-канале.

«Уважаемые евпаторийцы! Сегодня планируются учения силовых структур», — сказала представитель властей.

Также Демидова призвала жителей города сохранять спокойствие, если в Евпатории будут слышны звуки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, о которых сообщали жители города, являются результатом тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которые флот проводил на Северном молу.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Никита Абрамов
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