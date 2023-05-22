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20:07, 22 мая 2023Россия

Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки тренировкой флота
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Громкие звуки, о которых сообщали жители Севастополя, являются результатом тренировки флота. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) флот проводил на Северном молу. В них было включено проведение учебных стрельб. Губернатор также добавил, что в городе на данный момент все спокойно.

Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО, которые вызывают громкие звуки. Так, 2 мая Развожаев сообщил, что кроме учений флота также была проведена тренировка систем противовоздушной обороны. 18 мая градоначальник также объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Никита Абрамов
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