Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки тренировкой флота

Громкие звуки, о которых сообщали жители Севастополя, являются результатом тренировки флота. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) флот проводил на Северном молу. В них было включено проведение учебных стрельб. Губернатор также добавил, что в городе на данный момент все спокойно.

Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО, которые вызывают громкие звуки. Так, 2 мая Развожаев сообщил, что кроме учений флота также была проведена тренировка систем противовоздушной обороны. 18 мая градоначальник также объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.