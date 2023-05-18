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16:25, 18 мая 2023Россия

Власти Cевастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой российского флота. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), включающие в себя проведение учебных стрельб», — объяснил он.

Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.

Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов заявил, что флот нарастил защиту своих пунктов базирования кораблей от атак украинских дронов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников. О последней из таких атак сообщалось в конце апреля.

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Варвара Родикова
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