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09:58, 12 мая 2023Россия

Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских дронов

Вице-адмирал Виктор Соколов: Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования кораблей от атак украинских дронов. Такое заявление сделал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения», — сообщил Соколов.

Он добавил, что вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.

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Варвара Родикова
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