Вице-адмирал Виктор Соколов: Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских дронов

Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования кораблей от атак украинских дронов. Такое заявление сделал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения», — сообщил Соколов.

Он добавил, что вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.