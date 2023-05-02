Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил тренировкой ПВО громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе являются результатом тренировки систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во вторник, 2 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение) и тренировка наших систем ПВО», — сказал глава города.

Ранее Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Крыму и Севастополе. Один дрон был сбит при подлете к Севастопольской бухте. Второй БПЛА сбили над территорией Крыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).