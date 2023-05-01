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21:09, 1 мая 2023Россия

ПВО сбила два беспилотника в Крыму и Севастополе

Губернатор Развожаев сообщил, что в Крыму и Севастополе ПВО сбила два беспилотника

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Так, один дрон был сбит при подлете к Севастопольской бухте. Второй БПЛА сбили над территорией Крыма, рассказал Развожаев.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил он, отметив, что контроль обстановки продолжается.

Об атаке беспилотников на полуостров Развожаев сообщил ранее. Глава Крыма Сергей Аксенов также рассказал, что беспилотник сбили на западе Крыма. Предыдущая атака БПЛА на Крым была 29 апреля. В результате произошедшего в Севастополе случился пожар на нефтебазе.

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Марина Совина
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