На западе Крыма сбили беспилотник

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в Крыму силами ПВО был сбит беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на западе Крыма. Об этом глава российского региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — написал чиновник.

Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие, а также доверять информации исключительно из проверенных источников.

Ранее, 29 апреля, сообщалось об атаках беспилотников в Крыму и Севастополе. Аксенов указал, что они велись параллельно. В Севастополе в результате произошедшего случился пожар на нефтебазе.