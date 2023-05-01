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17:57, 1 мая 2023Россия

На западе Крыма сбили беспилотник

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в Крыму силами ПВО был сбит беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на западе Крыма. Об этом глава российского региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — написал чиновник.

Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие, а также доверять информации исключительно из проверенных источников.

Ранее, 29 апреля, сообщалось об атаках беспилотников в Крыму и Севастополе. Аксенов указал, что они велись параллельно. В Севастополе в результате произошедшего случился пожар на нефтебазе.

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Варвара Кошечкина
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