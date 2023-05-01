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18:10, 1 мая 2023Россия

Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе

Развожаев: ЧФ вместе с силами ПВО отражает атаку БПЛА в Севастополе, один дрон сбит

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Севастополь идет атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

По его информации, силы Черноморского флота (ЧФ) совместно со средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку на внешнем рейде. В частности, один из дронов уже сбит.

«Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — заключил глава города.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма. «Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — доложил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

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Варвара Кошечкина
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