Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе

Развожаев: ЧФ вместе с силами ПВО отражает атаку БПЛА в Севастополе, один дрон сбит

На Севастополь идет атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

По его информации, силы Черноморского флота (ЧФ) совместно со средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку на внешнем рейде. В частности, один из дронов уже сбит.

«Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — заключил глава города.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма. «Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — доложил руководитель Крыма Сергей Аксенов.