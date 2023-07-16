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07:00, 16 июля 2023Россия

В Севастополе из-за атаки беспилотников остановили движение катеров и паромов

В Севастополе после попыток атаки БПЛА со стороны ВСУ приостановили движение катеров
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Reuters

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено. Об этом сообщается на официальном сайте департамента транспорта Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в обращении ведомства. При этом уточняется, что на конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — будет организована работа автобусов.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на города и призвал граждан сохранять спокойствие. По его словам, в массированном и продолжительном нападении были задействованы восемь дронов. В результате один БПЛА и пять подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

10 июня военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин объяснил, что с помощью атак беспилотниками по российским городам Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются найти слабые места в системе российской ПВО. Он напомнил, что Киев получил много беспилотников от Германии и США.

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    Екатерина Подвигина
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