В Севастополе из-за атаки беспилотников остановили движение катеров и паромов

В Севастополе после попыток атаки БПЛА со стороны ВСУ приостановили движение катеров

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено. Об этом сообщается на официальном сайте департамента транспорта Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в обращении ведомства. При этом уточняется, что на конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — будет организована работа автобусов.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на города и призвал граждан сохранять спокойствие. По его словам, в массированном и продолжительном нападении были задействованы восемь дронов. В результате один БПЛА и пять подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

10 июня военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин объяснил, что с помощью атак беспилотниками по российским городам Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются найти слабые места в системе российской ПВО. Он напомнил, что Киев получил много беспилотников от Германии и США.