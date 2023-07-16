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04:26, 16 июля 2023Россия

Губернатор сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь силами ПВО и флота

Губернатор Развозжаев заявил об отражении атаки дронов на Севастополь силами ПВО и флота

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отражают атаку украинских дронов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны уничтожаются над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Развозжаев также отметил, что все службы города находятся в готовности, и призвал граждан сохранять спокойствие.

О взрывах над Севастополем сообщалось ранее 16 июля. По утверждению военкоров и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, были слышны минимум два хлопка. Информации о пострадавших нет.

10 июля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поставил задачу устанавливать места хранения украинских зенитных ракет С-200 и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов. Такой приказ был поставлен после того, как стало известно о попытке ВСУ нанести ракетный удар по трем российским регионам. Осуществить свои намерения украинские войска собирались с помощью ракет С-200.

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    Марина Совина
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