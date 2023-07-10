Герасимов распорядился наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поставил задачу устанавливать места хранения украинских ракет С-200 и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов. Сообщение Минобороны России приводит ТАСС.

10 июля военное ведомство сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по трем российским регионам. Осуществить свои намерения украинские войска собирались с помощью ракет С-200.

Также Герасимов приказал в кратчайшие сроки дополнительно повысить защищенность объектов от ударов с воздуха.