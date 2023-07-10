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08:49, 10 июля 2023Россия

Герасимов распорядился наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поставил задачу устанавливать места хранения украинских ракет С-200 и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов. Сообщение Минобороны России приводит ТАСС.

10 июля военное ведомство сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по трем российским регионам. Осуществить свои намерения украинские войска собирались с помощью ракет С-200.

Также Герасимов приказал в кратчайшие сроки дополнительно повысить защищенность объектов от ударов с воздуха.

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    Алан Босиков
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