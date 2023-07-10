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08:46, 10 июля 2023Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

Минобороны: ВСУ пытались ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара по трем регионам России с помощью ракет С-200. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что Киев планировал ударить по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты С-200, еще столько же были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Начальнику Генштаба Валерию Герасимову доложили о попытке Украины ударить по трем российским регионам. Он приказал выявлять места хранения ракет С-200 и уничтожать их.

9 июля российская система ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи, сообщал глава полуострова Сергей Аксенов. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Из-за попытки Украины атаковать объект инфраструктуры в районе Керчи движение по Крымскому мосту временно останавливали.

Помимо этого, о сбитой украинской ракете сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Никто не пострадал, однако была повреждена кровля нескольких строений.

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    Анастасия Шейкина
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