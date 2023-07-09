Движение по Крымскому мосту временно остановили

Рогов сообщил, что движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено

Движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, это связано с попыткой атаковать объект инфраструктуры в районе Керчи.

Ранее 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету в районе Керчи. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

В сети публиковали видео, на котором запечатлен момент поражения снаряда.