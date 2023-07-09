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13:09, 9 июля 2023Россия

Поражение крылатой ракеты в небе над Керчью силами ПВО попало на видео

Mash опубликовал видео поражения крылатой ракеты в небе над Керчью силами ПВО

В районе Керчи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую крылатую ракету, ее поражение попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В ролике можно услышать взрыв и заметить падение обломков ракеты. Издание предполагает, что ее целью мог быть Крымский мост.

Об инциденте в воскресенье, 9 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам политика, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы. Он попросил россиян соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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    Варвара Кошечкина
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