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16:22, 9 июля 2023Россия

В Брянске сообщили о двух сбитых украинских ракетах

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух сбитых украинских ракетах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз. Губернатор Брянской области уточнил, что пострадавших нет. «На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, украинские военные лишились своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) близ населенных пунктов Петровское, Зайцево, Соледар и Орловское Донецкой народной республики (ДНР).

9 июля система ПВО сработала в Ростовской области, несколько зданий получили повреждения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу ПВО в небе над регионом. По его словам, сбитым объектом оказалась запущенная со стороны Украины ракета.

В тот же день в Крыму сообщили, что в районе Керчи была сбита крылатая ракета. 8 июля система ПВО сработала в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА был уничтожен на подлете к областному центру.

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    Олег Давыдов
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