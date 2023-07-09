В Брянске сообщили о двух сбитых украинских ракетах

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух сбитых украинских ракетах

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз. Губернатор Брянской области уточнил, что пострадавших нет. «На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, украинские военные лишились своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) близ населенных пунктов Петровское, Зайцево, Соледар и Орловское Донецкой народной республики (ДНР).

9 июля система ПВО сработала в Ростовской области, несколько зданий получили повреждения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу ПВО в небе над регионом. По его словам, сбитым объектом оказалась запущенная со стороны Украины ракета.

В тот же день в Крыму сообщили, что в районе Керчи была сбита крылатая ракета. 8 июля система ПВО сработала в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА был уничтожен на подлете к областному центру.