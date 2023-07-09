В российском регионе сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система ПВО, есть повреждения

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), несколько зданий получили повреждения. Об этом сообщил глава администрации расположенного в регионе города Донецка Роман Кураев в Telegram.

«Ситуация под контролем, жертв на территории Донецка нет», — добавил глава Кураев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу ПВО в небе над регионом. По его словам, сбитым объектом оказалась запущенная со стороны Украины ракета.

В воскресенье, 9 июля, в Крыму сообщили, что в районе Керчи была сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сохранять спокойствие.

8 июля система противовоздушной обороны сработала в Воронежской области. Система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат на подлете к областному центру, сообщил губернатор Александр Гусев.