В Воронежской области сбили два беспилотника

Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Воронежу

Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА», — написал он. По его словам, жертв, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

5 июля в Крыму фермер нашел воронку диаметром около 70 сантиметров с обломками беспилотника.

Ранее российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал россиянам, что в случаях наблюдения БПЛА необходимо проявлять бдительность. Он также добавил, что не стоит снимать падающие беспилотники — лучше побеспокоиться о возможном укрытии.