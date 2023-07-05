В Крыму фермер нашел воронку с обломками беспилотника

Shot: фермер нашел воронку с обломками беспилотника возле своего хозяйства в Крыму

В Раздольненском районе Крыма фермер нашел воронку с обломками беспилотника у собственного хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, россиянин обнаружил обломки дрона в воронке размером около 70 сантиметров, когда делал обход территории вечером 4 июля. Он вызвал экстренные службы, которые установили, что обломки принадлежат дрону самолетного типа.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда запустили устройство и кому оно принадлежит. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что крымские фермеры нашли в поле обломки беспилотника во время уборки зерна. Дрон рухнул в Красногвардейском районе региона между населенными пунктами Клепинино и Ястребовка.