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09:45, 4 июля 2023Россия

Обломки беспилотника нашли в Крыму

Shot: в Крыму фермеры нашли обломки беспилотника во время уборки зерна
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ара Киланянц / Коммерсантъ

Крымские фермеры нашли в поле обломки беспилотника нашли во время уборки зерна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон рухнул в Красногвардейском районе региона, между населенными пунктами Клепинино и Ястребовка. Там его и нашли местные жители во время сельскохозяйственных работ днем 3 июля.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 4 июля Новую Москву и Подмосковье пытались атаковать с беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА.

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    Евгения Куликова
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