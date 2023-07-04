Обломки беспилотника нашли в Крыму

Shot: в Крыму фермеры нашли обломки беспилотника во время уборки зерна

Крымские фермеры нашли в поле обломки беспилотника нашли во время уборки зерна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон рухнул в Красногвардейском районе региона, между населенными пунктами Клепинино и Ястребовка. Там его и нашли местные жители во время сельскохозяйственных работ днем 3 июля.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 4 июля Новую Москву и Подмосковье пытались атаковать с беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА.