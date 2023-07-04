Собянин заявил о ликвидации атаковавших Московский регион беспилотников

Мэр Собянин заявил, что атаковавшие Московский регион беспилотники были ликвидированы

Все атаки на Московский регион отражены силами противовоздушной обороны (ПВО), все обнаруженные беспилотники ликвидированы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области», — написал он.

В результате случившегося никто не пострадал, на местах работают экстренные службы.

21 июня три беспилотника упали в Новой Москве и Московской области. Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.