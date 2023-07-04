Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 4 июля 2023Россия

Собянин заявил о ликвидации атаковавших Московский регион беспилотников

Мэр Собянин заявил, что атаковавшие Московский регион беспилотники были ликвидированы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Все атаки на Московский регион отражены силами противовоздушной обороны (ПВО), все обнаруженные беспилотники ликвидированы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области», — написал он.

В результате случившегося никто не пострадал, на местах работают экстренные службы.

21 июня три беспилотника упали в Новой Москве и Московской области. Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Новой Москве сбили несколько направлявшихся к столице беспилотников. Что известно после атаки?

    Появились кадры обломков упавших в Московском регионе беспилотников

    В Минобороны назвали атаку дронов терактом

    В России после мятежа ЧВК «Вагнер» захотели передать Росгвардии спецназ «Гром»

    В ЛНР заявили о пресечении деятельности двух украинских ДРГ под Соледаром

    Зеленский призвал Байдена «сейчас» пригласить Украину в НАТО для вдохновения ВСУ

    Психолог назвала способ определить сексуальную совместимость с партнером

    Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином

    Собянин заявил о ликвидации атаковавших Московский регион беспилотников

    В США заявили о роковой ошибке в отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости