Три беспилотника упали в Новой Москве и Подмосковье. Два из них летели к военным складам
Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) утром в среду, 21 июня, упали в Новой Москве и Московской области, сообщает ТАСС. Падение дронов также подтвердили власти Подмосковья.
Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. По словам местных жителей, они в районе пяти часов утра слышали взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.
Еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это произошло ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра.
Осколки обнаружены, разрушений и нарушений нет
Губернатор отметил, что сейчас на месте сейчас работают спецслужбы, территория оцеплена.
Все три беспилотника были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы
Все три беспилотных летательных аппарата, которые упали в Новой Москве и Московской области, били сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в правоохранительных органах.
Возможной целью по крайней мере двух беспилотников могли быть военные склады. По словам губернатора Подмосковья, аппараты сбили на подлете к ним.
Появилось видео с места падения одного из беспилотников в Подмосковье
На опубликованных кадрах видно, что на месте падения БПЛА в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья работают полиция, МЧС, взрывотехники, а также представители Министерства обороны России.
Предположительно, видео снято рядом с воинской частью.
Три недели назад беспилотники атаковали Москву
В предыдущий раз беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая.
В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6.
Несколько БПЛА также были сбиты на подлете к Москве.