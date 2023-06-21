Три беспилотника упали в Новой Москве и Подмосковье. Два из них летели к военным складам

Три беспилотника упали в Новой Москве и Подмосковье, пострадавших нет

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) утром в среду, 21 июня, упали в Новой Москве и Московской области, сообщает ТАСС. Падение дронов также подтвердили власти Подмосковья.

Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. По словам местных жителей, они в районе пяти часов утра слышали взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.

Еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это произошло ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра.

Осколки обнаружены, разрушений и нарушений нет Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор отметил, что сейчас на месте сейчас работают спецслужбы, территория оцеплена.

Все три беспилотника были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы

Все три беспилотных летательных аппарата, которые упали в Новой Москве и Московской области, били сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в правоохранительных органах.

Возможной целью по крайней мере двух беспилотников могли быть военные склады. По словам губернатора Подмосковья, аппараты сбили на подлете к ним.

Появилось видео с места падения одного из беспилотников в Подмосковье

На опубликованных кадрах видно, что на месте падения БПЛА в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья работают полиция, МЧС, взрывотехники, а также представители Министерства обороны России.

Предположительно, видео снято рядом с воинской частью.

Три недели назад беспилотники атаковали Москву

В предыдущий раз беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая.

В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6.

Несколько БПЛА также были сбиты на подлете к Москве.