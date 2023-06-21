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07:57, 21 июня 2023Россия

Появилось видео с места падения беспилотника в Подмосковье

Появилось видео с места падения беспилотника в районе поселка Калининец в Подмосковье

На месте падения беспилотного летающего аппарата (БПЛА) в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья работают полиция, МЧС, взрывотехники, а также представители Министерства обороны России. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что обломки двух дронов упали рядом с воинской частью. Предположительно, целью атаки являлись склады с боеприпасами. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно о падении беспилотника в поле в Новой Москве. Инцидент произошел вблизи деревни Лукино. На месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено.

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    Марина Совина
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