Появилось видео с места падения беспилотника в Подмосковье

Появилось видео с места падения беспилотника в районе поселка Калининец в Подмосковье

На месте падения беспилотного летающего аппарата (БПЛА) в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья работают полиция, МЧС, взрывотехники, а также представители Министерства обороны России. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что обломки двух дронов упали рядом с воинской частью. Предположительно, целью атаки являлись склады с боеприпасами. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно о падении беспилотника в поле в Новой Москве. Инцидент произошел вблизи деревни Лукино. На месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено.