Стало известно о падении беспилотника под Новой Москвой

112: под Новой Москвой в поле упал беспилотник, очевидцы слышали взрыв

Под Новой Москвой в поле упал беспилотник, очевидцы слышали взрыв, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вблизи деревни Лукино. Сейчас на месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено.

Как сообщает Telegram-канал Mash, беспилотный летательный аппарат упал в районе реки Пахра. Местные жители услышали громкий звук в районе пяти часов утра.

На опубликованной фотографии видно, как в поле поднимается столб дыма. По информации канала, пострадавших и разрушений нет.

30 мая на Профсоюзной улице в Москве беспилотник врезался в жилой дом и попал в квартиру на 16 этаже. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6, но не взорвался в помещении.

В Подмосковье в этот же день беспилотник сбили над Новой Ригой. О звуках взрывов также сообщали жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи.