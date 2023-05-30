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06:51, 30 мая 2023Россия

Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов

Baza: жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов

Жители подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Звуки было слышно во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки и Барвихи. Предположительно работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Утром во вторник, 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. Причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Кроме того, в столице в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник.

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    Марина Совина
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