Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов

Baza: жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов

Жители подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Звуки было слышно во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки и Барвихи. Предположительно работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Утром во вторник, 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. Причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Кроме того, в столице в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник.