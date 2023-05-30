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06:03, 30 мая 2023Россия

На месте взрыва в Москве обнаружили обломки беспилотника

Mash: причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве мог стать беспилотник
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Telegram-канал Shot

Причиной взрыва в Новомосковском округе Москвы, предварительно, мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждают авторы канала, на месте ЧП уже нашли обломки, похожие на части беспилотника. По информации источника Mash, причиной инцидента стало «разрушение плиты здания над 25 этажом неизвестным предметом с внешней стороны».

Сейчас на месте работают экстренные службы, территория оцеплена.

В момент взрыва в квартире на 25 этаже находились двое взрослых и пятилетний ребенок. Им удалось самостоятельно эвакуироваться.

Утром 30 мая стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. ЧП произошло в одном из домов на улице Атласова в поселении Московский. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже, на кадрах с места инцидента видно поврежденный балкон.

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    Марина Совина
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