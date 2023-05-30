Появились подробности о врезавшемся в многоэтажку в Москве беспилотнике

Shot: врезавшийся в многоэтажку в Москве беспилотник нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6

Дрон, который врезался в многоэтажный дом на Профсоюзной улице, нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации телеканала, дрон залетел в квартиру дома на 16 этаже вместе с зарядом, но не взорвался. Известно, что находившийся на беспилотнике заряд способен пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.

О том, что беспилотник врезался в жилой дом в Москве, стало известно утром во вторник, 30 мая. На земле у здания нашли обломки, началась эвакуация жителей дома.

До этого стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. ЧП произошло в одном из домов на улице Атласова в поселении Московский. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже. Позже сообщалось, что причиной взрыва, предварительно, мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).