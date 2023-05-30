Над Новой Ригой сбит беспилотник

SHOT: над Новой Ригой в Подмосковье сбит беспилотник

Над Новой Ригой в Подмосковье сбит беспилотник. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канале SHOT.

Ранее жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов. Также очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Утром во вторник, 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. Причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки которого обнаружили рядом с домом. После этого беспилотник атаковал жилой дом на Профсоюзной улице в Москве.