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07:19, 30 мая 2023Россия

Над Новой Ригой сбит беспилотник

SHOT: над Новой Ригой в Подмосковье сбит беспилотник

Над Новой Ригой в Подмосковье сбит беспилотник. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канале SHOT.

Ранее жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов. Также очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Утром во вторник, 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. Причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки которого обнаружили рядом с домом. После этого беспилотник атаковал жилой дом на Профсоюзной улице в Москве.

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    Марина Совина
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