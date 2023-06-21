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07:47, 21 июня 2023Россия

Стало известно о громких взрывах после падения беспилотников под Москвой

Mash: после падения беспилотников под Москвой местные жители услышали два взрыва

Фото: Unsplash

После падения беспилотников под Москвой местные жители услышали два громких взрыва — они прозвучали с разницей в пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Произошло это около 5:30 утра. Два БПЛА упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.

Данные о ЧП подтвердил глава региона Андрей Воробьев. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он.

Летательные аппараты приземлились у складов воинской части. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших в результате случившегося нет, сообщили областные власти.

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    Евгения Куликова
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