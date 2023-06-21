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07:57, 21 июня 2023Россия

Воробьев подтвердил падение беспилотников в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев подтвердил падение двух беспилотников в поселке Калининец
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Разрушений в результате падения двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья нет, заявил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Два беспилотника самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 в среду, 21 июня, подтвердил он информацию. Они были сбиты российскими военными на подлете к складам одной из воинских частей. «Осколки обнаружены, разрушений и нарушений нет», — указал глава региона на отсутствие пострадавших. На месте сейчас работают спецслужбы, территория оцеплена.

Ранее стало известно, что дроны упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье. До этого сообщалось об упавшем в поле беспилотнике в Новой Москве.

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    Марина Совина
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