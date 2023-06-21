Названа возможная цель упавших под Москвой беспилотников

Воробьев рассказал, что беспилотники под Москвой упали на подлете к военным складам

Возможной целью упавших под Москвой беспилотных летательных аппаратов был склад одной из воинских частей — губернатор Андрей Воробьев написал, что аппараты упали на подлете к ним в своем Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 21 июня. Два аппарата самолетного типа упали «в результате противодействия военных» примерно в 5:30 и 5:50 утра в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. В результате случившегося никто не пострадал.

Сейчас территорию оцепили, на месте работают спецслужбы, уточнил глава Подмосковья и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Также 21 июня сообщалось, что еще один, третий, беспилотник упал под Новой Москвой недалеко от деревни Лукино в поле.