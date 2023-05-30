Воробьев прокомментировал атаку беспилотников по Подмосковью

Губернатор Подмосковья Воробьев прокомментировал атаку беспилотников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале прокомментировал атаку беспилотников по территории региона.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», — отметил губернатор.

Ранее жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов. Также очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

До этого стало известно, что беспилотник врезался в жилой дом на Профсоюзной улице.