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07:36, 21 июня 2023Россия

Появились подробности о сбитых в Московском регионе беспилотниках

Три беспилотника были сбиты в Московском регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы

Фото: Unsplash

Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

Утром 21 июня стало известно, что под Новой Москвой недалеко от деревни Лукино в поле упал беспилотник. По данным Telegram-канала «112», очевидцы слышали взрыв.

Еще два дрона рухнули в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец примерно в 5:30 и 5:50 утра.

30 мая на Профсоюзной улице в Москве беспилотник врезался в жилой дом и попал в квартиру на 16 этаже. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6, но не взорвался в помещении.

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    Евгения Куликова
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