Россиянам рассказали о действиях при падении беспилотника

Эксперт в сфере беспилотной авиации Федутинов: падающий дрон нельзя снимать

Тем, кто стал свидетелем падения беспилотника, нельзя снимать происходящее видео, а также приближаться к упавшему аппарату и трогать его. Об этом рассказал ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что постоянное наличие беспилотников в небе — это уже не фантастика, а наше настоящее. Он убежден, что в будущем мы будет видеть беспилотники все чаще и чаще. «Такие аппараты используются в наблюдении и аэрофотосъемке, а в перспективе предполагается их широкое применение в задачах доставки грузов», — поделился мнением Федутинов.

Собеседник агентства отметил, что иногда подобная техника может применяться и в противозаконных действиях. Поэтому для их минимизации уполномоченные государственные структуры предпринимают определенные меры как регуляторного, так и технического характера. Но и гражданам надо проявлять бдительность и разумное поведение в случаях наблюдения БЛА. Не надо снимать их видео, а лучше побеспокоиться о возможном укрытии. «Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — резюмировал эксперт.

Ранее Федутинов рассказал, как отличить беспилотник от самолета. По его словам, БПЛА имеют внешнее сходство с самолетами, однако чаще всего они гораздо меньше пилотируемой авиатехники.