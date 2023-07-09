В Минобороны заявили об уничтожении десяти беспилотников ВСУ

В Минобороны заявили, что российские средства ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 9 июля.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные лишились своих БПЛА близ населенных пунктов Петровское, Зайцево, Соледар и Орловское Донецкой народной республики (ДНР). Также российские военнослужащие уничтожили украинские дроны в районе Ковалевки, Райгородки, Приволья, Золотаревки и Дачного в Луганской народной республике (ЛНР).