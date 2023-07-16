Восемь беспилотников сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя

Развозжаев заявил, что у Севастополя были сбиты или подавлены восемь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в массированном и продолжительном нападении были задействованы восемь дронов. В результате один БПЛА и пять подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

Особо Развозжаев отметил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории в ходе атаки не были повреждены. «Сейчас в городе тихо и все спокойно», — резюмировал он.

Ранее глава Севастополя сообщил об атаке дронов на города и призвал граждан сохранять спокойствие.

10 июня военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин объяснил, что ВСУ с помощью атак беспилотниками по российским городам пытаются найти слабые места в системе российской ПВО. Он напомнил, что Киев получил много беспилотников от Германии и США. «Поэтому они будут стараться пакостить по нашим объектам, будут тестировать маршруты беспилотников и нащупывать места, в которых ПВО или РЭБ работают не очень плотно», — заявил аналитик.