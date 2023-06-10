Военный эксперт назвал цели атак ВСУ беспилотниками по России

Аналитик Дандыкин: ВСУ бьют беспилотниками по РФ в попытке найти слабые места в работе ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атак беспилотниками по российским городам пытаются найти слабые места в противовоздушной обороне (ПВО). Такую цель ВСУ назвал военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин, его слова приводит «Ридус».

Он напомнил, что Киев получил много беспилотников от Германии и США. «Поэтому они будут стараться пакостить по нашим объектам, будут тестировать маршруты беспилотников и нащупывать места, в которых ПРО или [радиоэлектронной борьбы] РЭБ работают не очень плотно», — заявил аналитик.

Дандыкин отметил, что после каждой подобной атаки ВСУ Россия делает выводы. В частности, уточнил он, после атаки дронов на Севастополь были приняты необходимые меры.

9 июня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали три российских региона. Системы ПВО сбили дроны в Белгороде, Курске и Воронеже.