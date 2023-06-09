Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?

Беспилотники 9 июня атаковали Белгород, Курск и Воронеж, есть пострадавшие

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали три российских региона 9 июня. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в Белгороде, Курске и Воронеже.

В Белгороде беспилотник упал на крышу офисного здания

О падении беспилотника на офисное здание в Белгороде сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Известно, что дрон загорелся, но детонации взрывного устройства не произошло. Возникшее возгорание оперативно потушили.

Постройка не получила значительных повреждений, осколки стекла задели два автомобиля. В результате случившегося никто не пострадал.

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

БПЛА рухнул на территории резервуарного парка нефтебазы. Повреждений и разрушений на объекте дрон не вызвал, на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на приграничный поселок Теткино. В результате случившегося в жилом доме выбиты окна. Каким именно способом было сброшено устройство, глава региона не уточнил.

В жилой дом в центре Воронежа врезался дрон со взрывчаткой

Утром 9 июня стало известно, что беспилотник со взрывчаткой, сбитый ПВО, врезался в жилой дом на улице Белинского. Произошел взрыв, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Повреждения получили десять квартир, на втором этаже дома разрушена несущая стена.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба, жителям поврежденных квартир будет оказана помощь.

В последние месяцы атаки беспилотников на российские регионы участились

8 июня беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи в селе Староселье Белгородской области, а днем ранее в Шебекинском округе дроны сбросили 18 взрывных устройств. В поселке Суземка Брянской области беспилотник ВСУ атаковал трансформаторный завод, а в восточной части Крыма украинский дрон был заглушен и посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Самым массированным обстрелам подвергся город Шебекино Белгородской области. ВСУ регулярно наносят удары по жилым домам и промзоне, из приграничного района вывезли людей. Также на территорию региона несколько раз пытались зайти диверсанты — в попытке атаки на Шебекино 1 июня было задействовано 70 человек и пять танков. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в этот день по Шебекинскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов.

19 октября 2022 года в восьми регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.