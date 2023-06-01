В Минобороны раскрыли количество участвующей в атаке на Шебекино техники

Минобороны: в атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских бойцов и пять танков

В атаке на Шебекино в Белгородской области участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в Telegram.

Там уточнили, что после интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на границе, а также жилых кварталов села Новая Таволжанка, противник предпринял попытку атаки.

Кроме того, террористическая группа из 15 бойцов попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Новой Таволжанки. Отмечается, что они подорвались на минном поле, а их остатки уничтожила российская артиллерия.

В это же время группа из 20 боевиков противника и двух бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. Их удалось рассеять в ходе стрелкового боя.