Врач назвал число госпитализированных после обстрелов Белгородской области

Главврач Проценко: после обстрелов Белгородской области были госпитализированы 11 человек

Одиннадцать человек были госпитализированы после обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Такое число назвал журналистам главный врач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко, передает РИА Новости.

По его данным, четверо граждан, поступивших к медикам, находятся в тяжелом состоянии. «Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино и один поступивший — житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести», — разъяснил Проценко.

Главврач пояснил, что одному жителю проводят операцию. Другие граждане получают лечение в обычном отделении, подчеркнул он.

На данный момент никому перегоспитализация в федеральный центр не требуется, резюмировал медик.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины.

Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.