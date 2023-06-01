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09:51, 1 июня 2023Россия

Приграничный российский город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ ведет массированный обстрел Шебекино
СюжетВзрывы в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он.

В Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но реализовать это можно будет только после окончания прилетов и взрывов, подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, противника на территории Белгородской области «не было и нет».

Город Шебекино за прошедшую ночь атаковали со стороны Украины трижды. На фоне массированных обстрелов в сети стали появляться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявив, что массово собирать людей в конкретной точке невозможно и небезопасно.

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    Евгения Куликова
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