Приграничный российский город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ ведет массированный обстрел Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он.

В Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но реализовать это можно будет только после окончания прилетов и взрывов, подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, противника на территории Белгородской области «не было и нет».

Город Шебекино за прошедшую ночь атаковали со стороны Украины трижды. На фоне массированных обстрелов в сети стали появляться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявив, что массово собирать людей в конкретной точке невозможно и небезопасно.