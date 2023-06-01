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07:35, 1 июня 2023Россия

Губернатор опроверг срочную эвакуацию жителей Шебекинского округа

Белгородский губернатор Гладков опроверг срочную эвакуацию жителей Шебекинского округа

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Информация о том, что жителей Шебекинского округа собирают для срочной эвакуации, не соответствует действительности. Появившиеся в сети данные опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — сообщил губернатор.

Он добавил, что власти готовы оказать помощь тем, кто выезжает из Шебекино. В частности, они могут помочь им разместиться в пунктах временного размещения (ПВР). Гладков призвал обращаться в администрацию Шебекинского округа в случае, если добраться самостоятельно до ПВР невозможно.

Фейковые данные об эвакуации жителей появились на фоне массированных обстрелов Шебекино — город за минувшую ночь атаковали трижды. Пострадали пять человек, снаряд попал в частный жилой дом, который впоследствии загорелся, Повреждения также зафиксированы в частных многоквартирных домах и в административных зданиях.

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    Анастасия Шейкина
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