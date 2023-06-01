Пять человек пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил о пяти пострадавших при обстреле Шебекино

При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста», — сообщил Гладков.

Он уточнил, что в больницы доставили трех человек. Также появилась информация о мужчине без сознания с множественными осколочными ранениями, сообщил губернатор.

По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали центр и окраины Шебекино трижды за ночь из «Градов». Снаряд попал в частный жилой дом, который впоследствии загорелся, повреждения также зафиксированы в частных многоквартирных домах и в административных зданиях.

Днем ранее, 31 мая, Шебекино дважды попало под удар ВСУ. Утром город оказался под обстрелом из «Градов», пострадали четыре человека. Известно, что в результате атаки полностью сгорел магазин, повреждены два административных здания и школа. Затем город обстреляли днем, местные жители насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет.