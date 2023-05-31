Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины

Mash: ВСУ второй раз за день обстреливают Шебекино, жители насчитали 12 прилетов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреливают город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, местные жители насчитали 12 прилетов по приграничному российскому городу. Обстрел продолжается с полудня и ведется со стороны Харьковской области.

Известно, что из-за атаки ВСУ в некоторых домах пропал свет, въезд и выезд из города перекрыты.

Шебекино уже попадало под массированный удар ВСУ 31 мая, город оказался под обстрелом утром, его атаковали из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них доставили в больницу. Известно, что в результате атаки полностью сгорел магазин, повреждены два административных здания и школа.

Помимо этого, в этот же день в Белгородской области обстреляно село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто не пострадал, осколками повреждена линия электропередачи.