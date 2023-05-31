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11:37, 31 мая 2023Россия

В приграничном российском регионе обстрел ВСУ повредил линию электропередачи

Белгородский губернатор Гладков заявил о повреждении линию электропередачи при обстреле

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Село Новопетровка Валуйского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

По его словам, на месте обстрела работают сотрудники аварийных служб, они устраняют последствия атаки. Также продолжается подомовой обход.

Утром 31 мая под удар попало Шебекино в Белгородской области, населенный пункт обстреляли из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них доставили в больницу. Известно, что в результате атаки полностью сгорел магазин, оказались повреждены школа и два административных здания.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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